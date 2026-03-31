Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Öğretmenler Greve Gitti

31.03.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da öğretmenler, eğitim bütçesine yönelik protesto için ülke genelinde greve başladı.

Fransa'da hükümetin eğitim bütçesini protesto eden öğretmenler, ülke genelinde greve gitti.

Fransa'da eğitim sendikalarının çağrısıyla başkent Paris başta olmak üzere Marsilya gibi farklı kentlerde öğretmenler, hükümetin eğitim bütçesine karşı gösteriler düzenledi.

Eğitim Bakanlığının bu yılki bütçesinde, hükümetin harcamalarda kesintiye gitmesine ve kadro sayısını düşürmesine tepki olarak ülke genelinde greve giden öğretmenler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve ücret artışı talep etti.

Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00'te Lüksemburg Meydanı'nda başladı.

Eğitim Bakanlığına kadar yürüyen binlerce eylemci, gösteride "Burada devlet gelecek için yatırım yapmıyor", "Kamu okulları için imkanlar" yazılı pankartlar taşıdı.

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde öğretmenlerin yüzde 10'unun greve gittiğini bildirirken, en kalabalık eğitim sendikası SNES-FSU ise bunu yüzde 25 olarak açıkladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay
Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı

20:27
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, görevden uzaklaştırıldı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, görevden uzaklaştırıldı
20:21
A Milli Takımımızın tarihi Kosova maçı 11’i belli oldu
A Milli Takımımızın tarihi Kosova maçı 11'i belli oldu
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ateşkes açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması
19:47
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 20:34:04. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.