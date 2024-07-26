Fransa'da Olimpiyat Açılış Töreni Öncesi Tren Hatlarının Devre Dışı Kalması Yolcuları Mağdur Etti

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Fransa'da olimpiyatların açılış törenine saatler kala tren hatlarının devre dışı kalması üzerine seferlerin iptal edilmesi yolcuların mağduriyetine neden oldu.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının devre dışı kalması nedeniyle ülkede çok sayıda sefer ertelendi ve iptal edildi.

Başkentin Montparnasse Garı'nda tren seferlerinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan aksaklıklar nedeniyle büyük bir kalabalık oluştu.

Gardan yerel saatle 13.00'e kadar herhangi bir tren hareket etmezken, mağdur olan binlerce yolcu başka bir trene binme ümidiyle garda beklemeye devam etti. Gün içinde başka sefer olmayacağını düşünenlerden bazıları alternatif ulaşım yolları aramaya devam ederken, bazıları ise garı terk etti.

"Gara erken geldim ve hiçbir trenin gitmediğini gördüm"

Montparnasse Garı'nda iptal edilen tren seferlerinin ardından ulaşım çaresi arayan yolcular AA muhabirine konuştu.

Julie isimli yolcu, "Güneybatıya gitmek için sabah trene binecektim ancak mümkün değil. Trenim iptal edildi." dedi.

Henüz ulaşım konusunda bir çözüm bulamadığını söyleyen Julie, tren beklemeye devam ettiğini belirtti.

Julie, bir diğer seçeneğinin ise tren biletini değiştirip 29 Temmuz Pazartesi günü seyahat etmek olacağını ifade etti.

Sabah 08.00'deki tren seferi için gara geldiğini söyleyen Julie, "Gara erken geldim ve hiçbir trenin gitmediğini gördüm. Sonra bilgi almak için burada bekledim." diye konuştu.

Seferi iptal edilen yolcu geceyi garda geçirecek

30 yaşındaki Pierre isimli bir diğer yolcu, iş için ülkenin güneyindeki Toulouse'a trenle gitmesi gerektiğini, ancak iptal edilen tren seferi nedeniyle garda kaldığını anlattı.

Pierre, tren seferinin iptal edilmeden önce 2 saat 50 dakika ertelendiğini kaydederek, "Evimde değilim, burada yaşamıyorum. Ay sonu, iyi zamanlama oldu." diye konuştu.

Tren seferi için herhangi bir bilgisi olmadığını ve geceyi garda geçirmeyi planladığını ifade eden Pierre, banliyö trenleri ve bölgeler arası kısa mesafe seferlerinin devam ettiğini, ancak uzun mesafe trenlerinin hareket etmediğini aktardı.