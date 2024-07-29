Fransa'da Olimpiyat Oyunları öncesi tren hatlarına sabotaj girişimi

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Fransa'da geçen hafta Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala tren hatlarının kundaklanmasının ardından, Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF'e ait tesise izinsiz giren bir kişi gözaltına alındı.

Fransız basınındaki haberlere göre, bir makinistin Oissel kasabasında 28 Temmuz'da Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF'e ait bir tesiste elektrik dolabının yakınlarında birkaç kişiyi gördüğünü ihbar etmesi üzerine polis olay yerine intikal etti.

Polis, olay yerinde 29 yaşındaki bir aktivisti "kamuya kapalı olan tren hatlarının bulunduğu alana girdiği" ve "suç örgütüne üye" olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin arabasında demir yollarına zarar verebilecek malzemelere ulaşıldığı, aracın içinde çeşitli nesneler ve çok sayıda sprey boya bulunduğu belirtildi.

???????Rouen Savcılığı, SNCF'in olay yerinde herhangi bir hasar tespit etmediğini bildirdi. Resmi makamlar, gözaltına alınan şüphelinin 26 Temmuz'da tren hatlarına yönelik kundaklamalarla bağlantısı olmadığını değerlendiriyor.

26 Temmuz'da Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, Fransa genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatlarındaki kablolar yakılarak kundaklanmıştı. Vergigny'deki tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellenmişti. Tren hatlarındaki aksamalardan yaklaşık 800 bin yolcu etkilenmişti.

Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, dün Paris'e ulaşım sağlayan yüksek hızlı tren hatlarının etkilendiği sabotaj girişiminin ardından iki gündür yürütülen onarım çalışmalarının nihayete erdiğini açıklamıştı.