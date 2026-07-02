Fransa'da Orman Yangını: 900 Hektar Alan Yandı - Son Dakika
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Fransa'da Orman Yangını: 900 Hektar Alan Yandı

02.07.2026 10:32
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Fransa'nın Herault ve Aude vilayetlerinde çıkan orman yangınında 900 hektar alan küle döndü.

Fransa'nın güneyindeki Herault kentinde çıkan ve komşu Aude vilayetine yayılan orman yangınında yaklaşık 900 hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi.

Aude Valiliğinden, Herault vilayetinde dün çıkan yangındaki son duruma ilişkin yeni açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, dünden bu yana Herault ve Aude vilayetlerinde devam eden söz konusu orman yangınında yaklaşık 900 hektarlık alan küle döndü.

800 itfaiye eri ve 150 aracın müdahele ettiği yangın gece yavaş bir şekilde ilerledi.

Hava koşullarının bugün de yangını olumsuz etkilemesi beklenirken, bölgede öğlen saatlerinde rüzgarın saate 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Aude vilayetinin tamamında ciddi bir risk oluşturan yangın nedeniyle 3 yol kısmen bugün de araç trafiğine kapalı.

Yangın nedeniyle mağdur olan vatandaşları güvenli bir şekilde ağırlamak için geçici barınma merkezleri açıldı.

Aude Valisi Alain Bucquet, vatandaşlardan itfaiye ve jandarma erlerinin talimatlarına uymalarını, yangın bölgesinden uzak durmalarını ve telefon hatlarını fazla meşgul etmemelerini istedi.

Herault İtfaiye Teşkilatı Temsilcisi Jerome Bonnafoux, kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, bölgedeki yangının kontrol altına alındığını ve artık ilerlemediğini belirtti.

Yangın dün Herault vilayetine bağlı Beaufort kentinde çıkarken, rüzgarın etkisiyle komşu Aude vilayetine de yayılmıştı.

Lançon-Provence'da yaklaşık 275 hektarlık alan küle döndü

Öte yandan ulusal basındaki haberlere göre, güneydeki Marsilya kentine yakın Rognac ve Lançon-Provence kentlerinde dün 2 ayrı yangın çıktı.

Yangınlara müdahale etmek için yüzlerce itfaiye eri görevlendirilirken, Lançon-Provence'de yangının dumanından etkilenen 10 itfaiye eri zehirlendi.

Rognac'da yaklaşık 40 hektarlık, Lançon-Provence'da ise yaklaşık 275 hektarlık ormanlık alan yandı.

Rognac'da yangın sabah 04.00 sularında kontrol altına alınırken, Lançon-Provence'daki yangına müdahale etmek için sabah saatlerinde 2 yangın söndürme uçağı bölgeye sevk edildi.

Lançon-Provence'daki yangın nedeniyle komşu kent Fare-les-Oliviers'de yaklaşık 600 kişi evlerinden tahliye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Orman Yangını: 900 Hektar Alan Yandı - Son Dakika

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