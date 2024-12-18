Fransa'da Özel Bütçe Tasarısı Kabul Edildi

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Fransa'da yeni mali yılda ekonomik dar boğaza götürecek "kapanmayı" önlemek için parlamentoya sunulan özel bütçe tasarısı kabul edildi.

Ülkede, muhalefetin 2025 bütçesini kabul etmeyerek hükümeti 4 Aralık'ta gensoru önergesiyle düşürmesinin ardından yeni hükümet, yeni mali yılda kamusal işleyişin devamı için özel bütçe tasarısını parlamentoya sundu.

Ulusal Mecliste 16 Aralık'ta kabul edilen yeni tasarı, bugün oylandığı Senatoda da 345 senatörün desteği ve oy birliğiyle kabul edildi.

Senatoda yapılan son oylamayla beraber parlamentoda geçen tasarı, 31 Aralık'tan önce yürürlüğe girecek.

Fransa'da Michel Barnier'nin merkez sağcı hükümeti, yaklaşık 3 aylık görev süresinin ardından bütçe konusunda uzlaşı sağlanamaması üzerine 331 milletvekilinin desteğiyle 4 Aralık'ta düşmüştü.

Son 3 yılda, 1 yıllık, 8 aylık ve 3 aylık olmak üzere 3 kısa ömürlü hükümet kurulan ülkede, siyasi krizin "sorumlusu" olarak görülen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, merkez sağcı bir diğer isim olan Demokrat Hareketi (MoDem) lideri François Bayrou'yu, 13 Aralık'ta başbakan olarak atamıştı.