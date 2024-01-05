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Fransa'da Patojenik Kuş Gribi Salgını: Aşılanmış Ördekler İtlaf Edilecek - Son Dakika
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Fransa'da Patojenik Kuş Gribi Salgını: Aşılanmış Ördekler İtlaf Edilecek

Fransa'nın Vendee bölgesinde bir ördek çiftliğinde tespit edilen son derece patojenik bir kuş gribi salgını nedeniyle aşılanmış olan 8.700 ördek itlaf edilecek. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla çiftliğin etrafında koruma alanları ve gözetim bölgeleri belirlendi.

Fransa\'da Patojenik Kuş Gribi Salgını: Aşılanmış Ördekler İtlaf Edilecek
05.01.2024 - 11:39,  Güncelleme: 11:45
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PARİS, 5 Ocak (Xinhua) -- Fransa'nın batısında yer alan Vendee bölgesinde 2 Ocak'ta bir ördek çiftliğinde aşılanmış ördekler arasında son derece patojenik bir kuş gribi (HPAI) salgını tespit edildi.

Bölge yönetiminden Perşembe günü yapılan basın açıklamasına göre, kuş gribinin yayılmasını engellemek amacıyla geçen yıl Fransız hükümetinin talebi üzerine HPAI'ye karşı aşılanmış olan 8.700 ördeğin tamamı itlaf edilecek.

Açıklamada, "Vendee Valiliği virüsün diğer çiftliklere yayılma riskini önlemek amacıyla, virüslü çiftliğin etrafında 3 kilometre yarıçapında düzenli koruma alanları ve 10 kilometre yarıçapında gözetim bölgeleri belirleyen bir kararnameyi kabul etti" ifadesi yer aldı.

Valilik, ördeklerin aşılanmış olmasına rağmen virüsün çiftliğe girmiş olmasından hareketle, aşılamanın kümes hayvanlarındaki enfeksiyon riskini tamamen ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Fransa Tarım Bakanlığı, 2023 sonbaharından itibaren ilk HPAI salgınının görüldüğü tarih olan 27 Kasım'dan bu yana ülkede toplam 7 adet HPAI salgınının teyit edildiğini duyurdu.

Fransa, geçtiğimiz Aralık ayında bir hindi çiftliğine HPAI bulaştığının doğrulanmasından sonra ülke genelinde kuş gribine karşı alarm seviyesini "orta dereceden" "yükseğe" çıkarmıştı.

Kaynak: Xinhua
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