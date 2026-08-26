Fransa'da Peynir Üretiminde Gevşeme - Son Dakika
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Fransa'da Peynir Üretiminde Gevşeme

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Kuraklık nedeniyle Fransa'da 3 peynirin üretim kuralları geçici olarak gevşetildi.

Fransa'da etkili olan kuraklık ineklerin yediği mera otlarını olumsuz etkilerken 3 özel peynir çeşidinin üretimine ilişkin kurallar geçici olarak gevşetildi.

Fransa'da "abondance", "beaufort" ve "comte" peynirlerinin üretimi için katı kural ve normlar takip ediliyor.

Bu peynirlerin üretiminde kullanılan sütün, çoğunlukla Fransa'da belirli coğrafi bölgelerdeki otlarla beslenen ineklerden elde edilmesi gerekiyor.

Bu yıl rekor seviyedeki sıcaklıklar ülkede ciddi bir kuraklığa yol açarken, bu durum hayvanların beslenmesinde önem taşıyan mera otlarını da olumsuz etkiledi.

Fransa'da Resmi Gazete'de yayımlanan üç yeni kararla hükümet "abondance", "beaufort" ve "comte" peynir türleri hakkında üretim koşullarını geçici olarak gevşetti.

Alınan yeni kararlara göre, "abondance" peyniri için sütü kullanılan ineklerin yemlerindeki mera otu oranı yüzde 50'den yüzde 15'e düşürüldü. Ayrıca 31 Mayıs 2027'ye kadar, söz konusu ineklerin yemlerinin yarısı, belirlenen coğrafi bölgenin dışından getirilebilecek.

"Beaufort" üretiminde sütü kullanılan ineklerin yemlerinde, belirlenen coğrafi bölgeden gelen mera ve kuru ot oranı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürüldü. Ayrıca söz konusu büyükbaş hayvanlara verilebilecek ek tahıl miktarı da artırıldı.

Öte yandan "comte" peyniri için sütü kullanılan ineklerin yeminde kullanılan mısırın, 31 Ekim'e kadar belirlenen coğrafi bölgenin dışından da getirilmesine izin verildi.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard 18 Ağustos'ta konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, kuraklık, aşırı sıcaklar ve orman yangınları nedeniyle ülkedeki tarım sektörünün derin bir krizden geçtiğini belirtmişti.

Genevard, Fransız çiftçilerin bu durum nedeniyle ciddi bir bedel ödediğini ve ülkedeki tarım üretiminin farklı düzeylerde etkilendiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Fransa, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Peynir Üretiminde Gevşeme - Son Dakika

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