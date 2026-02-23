Fransa'da Polis Memuruna Adam Öldürme Suçlaması - Son Dakika
Fransa'da Polis Memuruna Adam Öldürme Suçlaması

23.02.2026 12:26
Valenciennes'de bir polis, bıçakla yaralanan kişiyi vurarak öldürdüğü için kasten adam öldürme ile yargılanıyor.

Fransa'nın Nord vilayetinde 31 yaşındaki kişiyi silahla vurarak öldüren polis memuru hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı.

Ulusal basının Valenciennes Savcılığı açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, 18 Şubat'ta Nord vilayetine bağlı Valenciennes Belediyesinde görevli polis memuru kendisini elinden bıçakla yaralayan 31 yaşındaki kişiye birden fazla kez ateş etti.

Göğsünden vurulan kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan polis memuru 21 Şubat'ta soruşturma hakimlerinin karşısına çıkarıldı.

Valenciennes Savcılığı, polis memurunun adli gözetim altında tutulduğunu ve hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldığını bildirdi.

Olay

Savcılık açıklamasına göre, komşulardan gelen ihbar üzerine polis memurları Valenciennes'de yaşayan 31 yaşındaki kişinin evine gitti. Polis memurları "Yardım edin" diye bağıran kişiye yere yatmasını emretti.

Emri reddeden adam, kendisine müdahale eden memurlardan birini elinden bıçakla yaraladı.

Yaralı memurun 3 kez ateş ederek göğsünden vurduğu kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis şiddeti ile gündeme gelen Fransa'da, ocak ayında gözaltına alınırken şiddet uygulanan 35 yaşındaki Moritanyalı götürüldüğü karakolda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

