Fransa'da saldırının ardından 100'den fazla sanatçı ırkçılığa karşı bildiri imzaladı - Son Dakika
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Fransa'da saldırının ardından 100'den fazla sanatçı ırkçılığa karşı bildiri imzaladı

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Fransa'da Yvelines'de 1 kişinin ölümü ve 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından 100'den fazla sanatçı, oyuncu ve sporcu ırkçı söylemlere karşı bildiri imzaladı. Politis'te yayımlanan bildiride medya ve siyasetin nefretin artmasındaki sorumluluğuna dikkat çekildi.

Fransa'da geçen hafta 1 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının ardından 100'den fazla sanatçı, oyuncu ve sporcu, ülkede ırkçı söylemlerin normalleştirilmesine karşı ortak bildiriye imza attı.

Fransız Politis gazetesinin internet sitesinde "Nefret sözlerinin yeniden can alacağını biliyorduk" başlıklı bildiri yayımlandı.

Aralarında Fransız sanatçı, oyuncu, sporcu ve gazetecilerin de olduğu 100'den fazla kişinin imzaladığı bildiride, ülkedeki ırkçı söylemlerin normalleştirilmesine tepki gösterildi.

Bildiride, kontrolden çıkan tartışmaların ve ağır hakaretlerin bir gün yeniden can alacağının öngörülebilir olduğu kaydedilerek, "Bu o kadar öngörülebilirdi ki." ifadelerine yer verildi.

Medyanın Sarı Yelekliler'in 17 Ekim'de düzenlediği eylemler için kullandığı çerçevelemenin eleştirildiği bildiride, "17 Ekim'den bu yana televizyon kanallarını ve siyasi sınıfı saran ateş, bu dramın yakın olduğunu bizlere bildiriyordu." denildi.

"Pengo Bossio Wangi, ırkçılık yüzünden öldürüldü"

Medyadaki yorumcuların, eylemlerde ortalığı yıkıp döken ve dükkanlardaki yağma olaylarını gerçekleştiren yüzleri maskeli kişilerin banliyö gençlerinden oluştuğunu ileri sürdüğü hatırlatılan bildiride, herkesin "banliyö gençleri" denince siyahilerin ve Arapların kastedildiğini bildiği vurgulandı.

Bildiride, Yvelines ilinde 23 Ekim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden genç hakkında, "Dolayısıyla 26 yaşındaki siyahi bir adam olan Pengo Bossio Wangi, ırkçılık yüzünden öldürüldü. Tesadüfen hedef alınmadı." görüşü paylaşıldı.

Yvelines'deki terör saldırısı sırasında saldırganın mermilerinin cuma günü camilerin yakınlarında siyahileri, Arapları ve Müslümanları hedef aldığına işaret edilen bildiride, "Irkçılık, acıya ve sıkıntıya karşı sağır kalır, bizleri insanlıktan çıkarır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fransa'da medya organlarının ve siyaset dünyasının nefretin artmasında sorumluluğu olduğuna dikkat çekilen bildiride, "Aşırı sağ bizi kendi derinliklerine, yani özünde ırkçı, Müslüman, siyahi ve Yahudi karşıtı olan o köklere sürüklüyor." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, medya organlarının gerçek hayattaki etkisini ölçmeden söz konusu ideolojiyi teşvik ettiği belirtildi.

Şarkıcı Zaho, aktris Leila Bekhti, aktör Omar Sy, rapçi Fianso ve "Cumhuriyete Mektup" eserini seslendiren rapçi Kery James de bildiriye imza atan isimler arasında yer aldı.

Fransa'nın Yvelines ilinde 23 Ekim'de 1 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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