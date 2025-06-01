Fransa'da Şampiyonlar Ligi Kutlamasında Araç Kalabalığa Daldı

- Fransa'da şampiyonlar ligi kutlamasında araç kalabalığın arasına daldı: 4 yaralı

Sürücü gözaltına alındı

PARİS - Fransa'nın Grenoble şehrinde dün akşam bir aracın Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasını kutlayan kalabalığın arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fransa'da Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması coşkuyla kutlandı. Ülke genelinde sokaklara çıkan taraftarlar, tezahüratlarla kupa zaferinin coşkusunu yaşadı. Keyifli giden kutlamalar sırasında istenmeyen olaylar da yaşandı. Fransa'nın Grenoble şehrinde dün akşamki kutlamalar sırasında bir araç, kalabalığın arasına daldı. Olayda aynı aileden 4 kişi yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 30 itfaiyeci ve acil sağlık görevlileri olay yerine sevk edilirken, yaralılar Grenoble Alpes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Grenoble yetkilisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir araç görünüşe göre kontrolünü kaybederek 4 kişiye çarptı" dedi.

Fransız polisi, olaydan birkaç dakika sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.