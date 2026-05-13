Fransa'da Seçim Manipülasyonu İddiası

13.05.2026 23:22
İsrailli firma BlackCore'un yerel seçimlere müdahale iddiaları muhalefetin tepkisine yol açtı.

Fransa'da mart ayında düzenlenen yerel seçimlere İsrailli firma BlackCore'un müdahale iddiası muhalefetin tepkisine neden oldu.

Fransa'da son yıllarda seçim süreçlerine dış müdahaleler konusunda uyarıda bulunulsa da son yerel seçimlerde bazı kentlerdeki sonuçlar muhalefetin eleştirilerine sebep oldu.

Son olarak, Fransız makamlarının İsrailli firma BlackCore'un mart ayındaki yerel seçimler öncesinde solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisine yönelik dış müdahale kampanyası yürüttüğü iddiasını soruşturduğu gündeme geldi.

Fransa'da muhalif siyasetçiler yerel seçimlere yönelik müdahale iddiasıyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarında tepkilerini dile getirdi.

"İsrailli firma BlackCore Fransız seçimlerini manipüle etmeye çalıştı"

LFI Milletvekili Clemence Guette, "Bu artık kesin. Boyun Eğmeyen (Fransa) adaylarını karalamak için uydurma bilgiler yayarak, İsrailli firma BlackCore Fransız seçimlerini manipüle etmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

Guette, yargının bu konuyu soruşturduğunu ve bunun arkasındaki kişilerin kim olduğunun ortaya çıkması gerektiğini dile getirerek, bu süreçte "hedef olan LFI Milletvekilleri François Piquemal, Sebastien Delogu ve David Guiraud'yu desteklediğini" kaydetti.

Piquemal, "Reuters haber ajansının ortaya çıkardığı yeni bilgiler, başlangıçtaki şüpheleri doğruladı." diyerek, İsrail'deki aşırı sağın Fransa'daki seçimler üzerinde etkisi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

LFI Milletvekili Sophia Chikirou ise, şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşlarım Sebastien Delogu, François Piquemal ve David Guiraud'nun belediye seçim kampanyalarına yönelik dış müdahale: İsrailli bir firma olan BlackCore'un sahte haber ve karalama kampanyası organize etmesinden şüphe ediliyor. Açıkça söyleyelim: Bu bir sürpriz değil. Bunun arkasındakiler Fransa'dan mı, (daha önce Carlos Martens Bilongo'ya zarar vermeye çalışan) Birleşik Arap Emirlikleri'nden mi veya İsrail'den mi geliyor?"

Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde, LFI Partisinin Toulouse kentindeki belediye başkan adayı Piquemal seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

Piquemal, Toulouse'daki yerel seçimlerin dış müdahalelerle bağlantılı olarak iptalini talep etmek için idari mahkemeye başvurduğunu 28 Mart'ta duyurmuştu.

Kaynak: AA

