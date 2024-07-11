Fransa'da Sendika, Sol İttifak Hükümeti Talebiyle Gösteri Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Fransa'da Sendika, Sol İttifak Hükümeti Talebiyle Gösteri Çağrısı Yaptı

Fransa'da CGT Cheminots Sendikası, erken seçimin galibi sol ittifak Yeni Halk Cephesinden oluşan bir hükümet kurulması talebiyle valiliklerin ve Ulusal Meclisin yakınlarında gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu. Sendika, Macron'un şiddet içeren sosyal ve ekonomik politikalarına devam edemeyeceğini belirterek, reformların kaldırılması ve taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

11.07.2024 11:47
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Fransa'da bir sendika, erken seçimin galibi sol ittifak Yeni Halk Cephesinden oluşan bir hükümet kurulması talebiyle "valiliklerin ve Ulusal Meclisin yakınlarında gösteriler düzenlenmesi" çağrısında bulundu.

CGT Cheminots Sendikasının X hesabında yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sandıktan çıkan sonuçlara saygı duymaya çağrıldı.

Açıklamada, Macron'un şiddet içeren sosyal ve ekonomik politikalarına devam edemeyeceği belirtilerek, sol ittifaktan oluşan bir hükümetin kurulması talebiyle "18 Temmuz'da valiliklerin önünde ve Ulusal Meclisin yakınlarında gösteriler düzenlenmesi" çağrısı yapıldı.

"Galibiyetimizi çaldırmayalım." denilen açıklamada, sendikanın, emeklilik yaşını 64'e çıkaran tartışmalı reformun kaldırılması, maaşların artırılması, meslek hayatında kadın ve erkek çalışanlar arasında eşitliğin sağlanması gibi taleplerine yer verildi.

Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, bu sabah konuk olduğu LCI kanalında, söz konusu gösterilere katılarak halkın seçim sonuçlarına saygı duyulması için baskı yapmasını istedi.

Macron'un dün basında yayımlanan mektubunun, ülkede büyük öfkeye neden olduğunu belirten Binet, Fransız liderin seçim sonuçlarına saygı duymadığı takdirde ülkeyi kaosa sürükleme riski olduğunu söyledi.

"Hükümet çıkaramayarak sahayı kaybediyoruz"

Sol ittifaklarının ortaklarından Yeşiller (EELV) Partisi Milletvekili Sandrine Rousseau, konuk olduğu Fransız televizyonunda, ittifaklarının başbakan adayı ismi bulmak için çok fazla zaman harcadığından yakındı.

Rousseau, "Bir hükümet çıkaramayarak sahayı kaybediyoruz." diyerek, ülkenin çok "istikrarsız" bir süreçten geçtiğini kaydetti.

"Macron başımızı belaya soktu"

Hafta başında Macron'la görüşen ülkenin en önemli üçüncü ismi Senato Başkanı Gerard Larcher, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'na başbakanı seçmesi için acele etmemesini söylediğini aktardı.

Larcher, Macron'un Meclis'i feshederek hata yaptığını belirterek, "(Macron) Başımızı belaya soktu, bizi bundan kurtarmak da ona bağlı." dedi.

Başbakan olmak istemediğine işaret eden Larcher, sol ittifaktan oluşan bir hükümet kurulursa, hükümeti düşürmeye çağırdı.

Macron, dün basında yayımlanan mektubunda, Ulusal Mecliste istikrarlı çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağı mesajını vermişti.

30 Haziran-7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerde, en fazla milletvekili çıkaran Yeni Halk Cephesi yarışı birinci sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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