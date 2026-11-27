Fransa'da lise eylemlerinde polis tarafından ses bombası kullanılmasına getirilen yasağın tüm gösterileri kapsayacak şekilde genişletildiği öğrenildi.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Ulusal Polis Genel Müdürü Louis Laugier, kurum içi bir yazıyla, ses bombası kullanımının polislerin görevlendirildiği tüm operasyonlarda yeni bir emre kadar yasaklandığını bildirdi.

Böylece ses bombası kullanma yasağı, ülkedeki tüm gösterileri kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 7 Ekim'de konuk olduğu RTL radyosunda, lise eylemleri sırasında Lens kentinde 5 Ekim'de bir lise öğrencisinin elini kaybetmesine ses bombasının yol açmış olabileceğini ifade etmişti.

Nunez, polislere lise eylemlerinde ses bombası kullanmamaları talimatı verdiğini belirtmişti.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylemler düzenliyor.

Lise eylemlerinde yaklaşık 500 öğrenci ve 290 eğitim personeli yaralanmıştı.