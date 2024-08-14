Fransa'da Sıcaklar Nedeniyle Nükleer Reaktörlerin Faaliyetleri Durduruldu - Son Dakika
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Fransa'da Sıcaklar Nedeniyle Nükleer Reaktörlerin Faaliyetleri Durduruldu

Fransa'nın elektrik dağıtım şirketi EDF, aşırı sıcaklar nedeniyle bazı nükleer reaktörlerin faaliyetlerini durdurarak üretimi azalttı. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki ülkede hafta başında 45 vilayette 'turuncu alarm' verilmişti.

14.08.2024 15:17
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Fransa'nın elektrik dağıtım şirketi EDF, son günlerde Fransa'yı etkisine alan aşırı sıcaklar nedeniyle bazı nükleer reaktörlerin faaliyetlerini geçici durdurarak üretimi azalttı.

Fransız ulusal elektrik dağıtım şirketi EDF'den yapılan açıklamada, Bugey Nükleer Santrali'ndeki bir ünitenin faaliyetinin, iklim ve çevre koşulları nedeniyle enerji santralinin tahliye talimatında belirtilen limitlere uymak için durdurulduğu belirtildi.

EDF, bu önlemin, çevrenin korunmasına ilişkin yönetmeliklere uyum kapsamında alındığını bildirdi.

Öte yandan bazı ünitelerdeki faaliyetlerin durdurulması sonrası üretimin azaldığı nükleer tesisin güvenliğine olumsuz etkisinin olmadığı kaydedildi.

Sıcak havalar nedeniyle EDF, Tricatstin Nükleer Santrali'nde faaliyette olan 4 reaktörden birinde de bugün itibarıyla üretimin azaltılmasını öngörüyor.

Sıcak hava dalgasının etkisi altında olan ülkede, iki hafta önce Golfech Nükleer Santrali'ndeki üretim de santralden salınan sularının çevreye olumsuz etkisini önlemek için azaltılmıştı.

Fransa'da bu yıl ilk kez sıcak hava dalgası sırasında nükleer santrallerde bu tür bir kısıtlama uygulandı.

Ulusal elektrik şirketinin verilerine göre, 2000 yılından bu yana yüksek sıcaklıklar veya düşük nehir debisi nedeniyle yaşanan üretim kayıpları, yıllık üretiminin ortalama yüzde 0,3'ünü oluşturuyor.

Nükleer reaktörlerin soğutulması için kullanılan deniz ya da nehir suları daha yüksek sıcaklıkta dışarı atılıyor. Nükleer santrallerden salınan atık sular, çevredeki su kaynaklarını ısıtmaması ve doğal yaşama zarar vermemesi hususunda belli yasal sınırlara tabi bulunuyor.

Fransa, elektrik ihtiyacının 3'te 2'sini 56 nükleer reaktöründen elde ettiği üretimle sağlıyor.

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki ülkede hafta başında 45 vilayette "turuncu alarm" verilmişti.

Kaynak: AA

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