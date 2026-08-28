Fransa'da Şiddetli Fırtına Elektrikleri Kesti - Son Dakika
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Fransa'da Şiddetli Fırtına Elektrikleri Kesti

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Fransa'da etkili fırtına nedeniyle 2 bin 200 hane elektriksiz kaldı, acil müdahaleler devam ediyor.

Fransa'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 2 bin 200 hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Ülkenin birçok ilinde dün akşam ve gece şiddetli fırtına ve dolu etkili oldu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkede dünden bu yana etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle acil yardım ekiplerinin yüzlerce müdahalede bulunduğunu kaydetti.

Nunez, bu durumdan özellikle Paris'in bağlı olduğu Ile-de-France bölgesi, ülkenin doğu ve güneydoğu kesimlerinin etkilendiğine işaret ederek, acil yardım ekiplerinin??????? Seine-et-Marne ilinde 80 ve Val-de-Marne ilinde ise 120 olaya müdahale ettiğini aktardı.

Fransa'nın doğu illerinde yaklaşık 1700 ve Allier ilinde ise 500 hanede elektrik kesintisinin yaşandığını aktaran Nunez, Loire, Val-de-Marne ve Doubs illerinde 3 vatandaşın yaralandığını belirtti.

Nunez, 7 ilde fırtına riski nedeniyle turuncu alarm seviyesinin devam ettiğini kaydederek, itfaiye erlerinin, güvenlik güçlerinin ve ilgili devlet birimlerinin seferber olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı, vatandaşlara azami dikkat ve yetkililerin talimatlarına uyma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Şiddetli Fırtına Elektrikleri Kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Şiddetli Fırtına Elektrikleri Kesti - Son Dakika
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