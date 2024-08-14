Fransa'da Şiddetli Fırtınalar 14 Bin Haneyi Elektriksiz Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Şiddetli Fırtınalar 14 Bin Haneyi Elektriksiz Bıraktı

Fransa'nın güneydoğusundaki Isere vilayetinde dün geceden itibaren etkili olan şiddetli fırtınalar 14 bin haneyi elektriksiz bıraktı. Fırtına sonucu bir kişi hayatını kaybederken, maddi hasar ve tahliyeler de yaşandı.

14.08.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın güneydoğusundaki Isere vilayetinde dün geceden itibaren etkili olan şiddetli fırtınalar 14 bin haneyi elektriksiz bıraktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün başlayan fırtına başta Auvergne Rhone-Alpes bölgesi olmak üzere tüm Fransa'yı etkisi altına alırken bölgedeki Isere vilayetinde elektrik kesintisi yaşandı.

Isere Valiliği, X hesabından, şiddetli fırtına sonucu elektriği kesilen 14 bin evden 1400'üne hala elektrik verilemediğini belirtti.

Ayrıca fırtına sonucu evindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan 78 yaşındaki bir kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Öte yandan fırtınanın etkisiyle ağaçların kökünden söküldüğü ve küçük toprak kaymalarının yaşandığı vilayette, maddi hasar oluştu. Sular altında kalan bir kamp alanından 14 bin kişi tahliye edildi.

Auvergne Rhone-Alpes bölgesindeki Savoie vilayetinde de binlerce kişi elektrik kesintisinden etkilendi.

Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo-France, yaklaşık 20 vilayette fırtına nedeniyle "turuncu alarm" verildiğini bildirdi.

Fransız Kasırga ve Fırtına Gözlemevi Keraunos, dünden bu yana Fransa genelinde 14 binden fazla şimşek ve yıldırımın meydana geldiği kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Fırtına, Fırtına, Fransa, Dünya, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Şiddetli Fırtınalar 14 Bin Haneyi Elektriksiz Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
09:51 Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları yine değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
09:41 Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
08:40 Gazetecinin sorusu Mourinho’yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun Gazetecinin sorusu Mourinho'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?
08:21 AK Parti MYK’da anket gerginliği Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı AK Parti MYK'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 18:19:26. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da Şiddetli Fırtınalar 14 Bin Haneyi Elektriksiz Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement