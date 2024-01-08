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Fransa'da siyonizm karşıtlığına karşı 44 binden fazla imza toplandı - Son Dakika
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Fransa'da siyonizm karşıtlığına karşı 44 binden fazla imza toplandı

Fransa'da Cumhuriyetçi senatörlerin sunduğu siyonizm karşıtlığının suç sayılmasına yönelik yasa tasarısına karşı başlatılan imza kampanyasına 3 Kasım'dan bu yana 44 bin 405 kişi katıldı. Katılımcılar, yasa tasarısının İsrail'in uluslararası hukuk açısından işlediği suçların dile getirilmesini engelleyeceğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldürüldüğü ve sivil altyapının tahrip edildiği vurgulandı. Senatör Stephane Le Rudulier'in öncülüğünde sunulan yasa tasarısında İsrail devletine karşı nefret ve şiddeti kışkırtmaya 5 yıl hapis ve 100 bin avro para cezası talep ediliyor.

Fransa\'da siyonizm karşıtlığına karşı 44 binden fazla imza toplandı
08.01.2024 - 13:29,
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Fransa'da Cumhuriyetçi senatörlerin sunduğu siyonizm karşıtlığının suç sayılmasına yönelik yasa tasarısına karşı ???????44 binden fazla imza toplandı.

Fransa'nın Uluslararası Taahhütlerine Saygı için Hukukçular Kolektifi (CJRF) tarafından siyonizm karşıtlığını suç sayan yasa tasarısına tepki göstermek için başlatılan imza kampanyasına 3 Kasım'dan bu yana 44 bin 405 kişi katıldı.

Katılımcıların imzaladığı dilekçede, Senatoya getirilen yasa tasarısının " İsrail'in uluslararası hukuk açısından işlediği suçların dile getirilmesini" engelleyeceğine dikkati çekildi.

Dilekçede, "Yasa tasarısının temel özgürlükler bakımından ciddi riskler taşıdığı açık." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşları İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini belirtiliyor.

Senatoda siyonizm karşıtlığının suç sayılması girişimi

Cumhuriyetçi Partiden Senatör Stephane Le Rudulier, Filistin'e destek gösterilerinde İsrail bayraklarının yakıldığını belirterek "siyonizm karşıtlığının suç sayılması" için girişimde bulunmuştu.

Le Rudulier'in öncülüğünde 16 senatör, Senatoya sundukları yasa tasarısında İsrail devletinin varlığını sorgulayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avro, İsrail'e hakaret edenlere ise 2 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası verilmesini istemişti.

Tasarıda, İsrail devletine karşı nefret ve şiddeti kışkırtmaya ise 5 yıl hapis ve 100 bin avro para cezası talep edilmişti.

Fransa Ulusal Meclisinin 2019'da Yahudi karşıtlığını siyonizm karşıtlığıyla eş sayan tasarıyı onaylaması, tartışma yaratmıştı.

Çok sayıda akademisyen ve bilim insani antisemitizmle mücadelenin önemine vurgu yaparken siyonizm karşıtlığının ise meşru olduğu görüşünü paylaşmıştı.

Kaynak: AA
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İsrail, Fransa, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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