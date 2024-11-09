Fransa'da Smotrich'in Galası İptal Edilmedi - Son Dakika
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Fransa'da Smotrich'in Galası İptal Edilmedi

Fransa mahkemesi, İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in Paris'teki galasının iptal talebini reddetti.

09.11.2024 15:49
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Fransa'da mahkeme, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Kasım'da başkent Paris'te katılacağı galanın iptal edilmesi talebini reddetti.

Fransa'da EuroPalestine Derneği avukatı Rafik Chekkat, Paris İdari Mahkemesinin dün "Sonsuza kadar İsrail" kuruluşunun galasının iptal edilmesi talebini reddettiğini belirtti.

Chekkat, galanın iptali için mahkemeye sağlam argümanlar sunduklarını savunarak, "Hakimlerin argümanlarını öğrenmenize izin vereceğim." ifadesini kullandı.

Paris İdari Mahkemesinin karar metnini paylaşan Chekkat, kararla ilgili "Bu demek oluyor ki, Fransa'da soykırımcı bir orduyu ve sömürgeciliği teşvik eden ve finanse eden galalar yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme kararına göre, EuroPalestine Derneği, galayı organize eden kuruluşun faaliyetleri ve galanın katılımcılarının daha önce sarf ettiği sözler nedeniyle, bu etkinliğin düzenlenmesi durumunda, ulusal ve uluslararası hukukun değerlerine ve prensiplerine, kamu düzenine ve insan onuruna ciddi ihlaller yapılma riskinin bulunduğunu savundu.

Galanın konumu, süresi, katılımcı sayısı gibi bilgilerin eksik olduğunu belirten mahkeme, bu nedenle EuroPalestine Derneğinin bahsettiği risklerin, acil bir tehlike arz etmediği kanaatine vardı.

Muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa partisi milletvekili Thomas Portes, Smotrich'in katılacağı galanın iptal edilmesi için Paris Emniyet Müdürlüğüne geçen ay resmi talepte bulunmuştu.

Fransız İnsan Hakları Birliği dahil 6 kuruluş, 4 Kasım'da yaptıkları ortak açıklamada, galanın iptal edilmesini istemişti.

EuroPalestine Derneği, galanın iptal edilmesi talebiyle Paris İdari Mahkemesine başvurmuştu.

Kaynak: AA

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