Fransa'da şok bombasıyla yaralanan fotoğrafçı için IGPN yeni soruşturma açtı - Son Dakika
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Fransa'da şok bombasıyla yaralanan fotoğrafçı için IGPN yeni soruşturma açtı

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IGPN, 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eyleminde şok bombasıyla yaralanan fotoğrafçı hakkında yeni soruşturma başlattı. Böylece polis şiddeti iddialarına ilişkin IGPN soruşturması sayısı 5'e çıktı.

Fransa'da 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eyleminde bir fotoğrafçının şok bombasıyla yaralandığı olaya ilişkin soruşturma açıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eyleminde bir fotoğrafçının şok bombasıyla yaralandığı olayla ilgili Ulusal Polis Genel Müfettişliğine (IGPN) yeni bir soruşturma açıldığı belirtildi.

Şok bombasının patlamasıyla etrafa saçılan parçalar genç fotoğrafçının bacağına isabet etmiş, atardamarından yaralanan gencin kan kaybettiği görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Fransız hükümeti lise eylemlerinde ciddi yaralanmalara yol açan şok bombasının polisler tarafından kullanımını yasaklamış ancak 17 Ekim'deki eylemler öncesinde yasak kararını kaldırmıştı.

Böylece Sarı Yelekliler eylemlerinde Ulusal Polis Genel Müfettişliğince (IGPN) polis şiddeti iddialarına ilişkin açılan soruşturma sayısı 5'e yükseldi.

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 700 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı ve polis müdahalesinin tartışma yarattığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Kaynak: AA
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