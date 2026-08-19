Fransa'da Tarihi Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
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Fransa'da Tarihi Sıcak Hava Dalgası

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Fransa, 22 gün süren sıcak hava dalgasıyla tarihinin en uzun ikinci sıcaklığını yaşadı.

Fransa'nın 22 günle tarihinin en uzun ikinci sıcak hava dalgasını yaşadığı bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'tan yapılan açıklamada, 28 Temmuz'da başlayan sıcak hava dalgasının etkisini 22 gün gösterdiği ve bu rakamın 1983'te 23 gün süren sıcak hava dalgasından sonra kayıtlara geçen en uzun dönem olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke tarihinin en uzun ikinci sıcak hava dalgasının 29 Temmuz, 12 Ağustos ve 14 Ağustos'ta termometrelerin rekor seviyelere ulaşmasıyla zirve yaptığı kaydedildi.

Fransa, bu yıl 1990'da sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başladığı dönemden bu yana en sıcak temmuzunu yaşamıştı. Temmuzda ortalama sıcaklıklar 24,9 dereceye yükselmişti.

Ülkede yüzde 70 yağış açığının olduğu temmuz ayı kayıtlara geçen en kurak üçüncü temmuz olmuştu.

Uzmanlar rekor seviyelere yükselen sıcaklık ve kuraklığın orman yangını riskini artırdığını belirtiyor.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Tarihi Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika

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