Fransa'da Tartışmalı Tarım Yasası Kabul Edildi

Fransa'da daha önce yasaklanan bazı pestisitlerin sınırlı kullanımına izin veren yeni tarım yasası siyaset arenasında tartışmaya yol açtı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, acil tarım yasası olarak nitelenen yasa Ulusal Meclis'te dün 224'e karşı 296 oyla, Senato'da ise 111'e karşı 214 oyla kabul edildi.

Kabul edilen yasa, Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesine (ANSES) ciddi zorluklarla karşı karşıya olan tarım sektörlerinde asetamidprid ve flupiradifuron kullanımına istisnai olarak izin verme yetkisi tanıyor.

Fransa'da daha önce yasaklı olan bu pestisitlerin Avrupa Birliği (AB) yasaları kapsamında sınırlı kullanımına izin veriliyordu.

Yasanın kabulü yalnızca solcu ve sağcı milletvekilleri arasında değil merkez sağcı iktidar cephesinde de bölünmelere yol açtı.

Hükümete destek veren bazı milletvekilleri asetamidpridinin yasaya dahil edilmesine karşı çıkarken, bu konuda değişiklik önerisi sunmalarının engellenmesine de tepki gösterdi.

Yasaya kabine içinden de eleştiriler geldi. Ekolojik Geçiş Bakanı Monique Barbut da görevden istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu ancak Macron'un istifayı kabul etmemesi üzerine görevine devam edeceğini bildirdi.

Barbut, hükümetin yasa üzerinde demokratik tartışmalara engel olmasını eleştirerek, söz konusu yasayı "çevresel bir gerileme" olarak niteledi.

Yasaya destek veren milletvekilleri, bu yasanın Fransız çiftçilerin Avrupa'nın bir başka yerindeki çiftçilerle adil rekabetine hizmet edeceğini savunurken, yasa karşıtları ise pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki ve çevresel zararlarına dikkati çekiyor.

Fransız hükümeti, AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında sene başında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına tepki gösteren Fransız çiftçileri memnun etmek için bazı adımlar atacağını açıklamıştı.

Kabul edilen acil tarım yasası hükümetin bu kapsamda attığı adımlar arasında değerlendiriliyor.

Fransız çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşması'na karşı geniş çaplı protestolar düzenlemişti.

Fransız çiftçiler Güney Amerika'dan gelen ve düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ve hayvancılık ürünlerinin Avrupa pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok çiftliğin iflasına yol açabileceğini savunmuştu.