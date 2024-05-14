Fransa'da trafik kazalarında erkek sürücülerin çoğunluğu sorumlu - Son Dakika
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Fransa'da trafik kazalarında erkek sürücülerin çoğunluğu sorumlu

Fransa\'da trafik kazalarında erkek sürücülerin çoğunluğu sorumlu

Fransa'da trafik kazası mağdurlarına yardım eden bir derneğin araştırmasına göre, 2022 ve 2023 yıllarındaki ölümlü trafik kazalarının büyük çoğunluğuna erkek sürücüler yol açtı. Verilere göre, ölümlü trafik kazalarının yüzde 84'ü erkek sürücülerin sebep olduğu belirlendi.

14.05.2024 12:39
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Fransa'da trafik kazası mağdurlarına yardım eden bir derneğin araştırmasına göre, 2022 ve 2023 yıllarındaki ölümlü trafik kazalarının büyük çoğunluğuna erkek sürücüler yol açtı.

Fransa'da trafik kazalarından etkilenenlere yardım amacıyla kurulan Kurbanlar ve Vatandaşlar Derneği, Ulusal Bakanlıklar Arası Yol Güvenliği Gözlemevi (ONISR) verilerine dayandırdığı çalışmada, 2022-2023 yıllarında ülkedeki trafik kazalarına ilişkin verileri derledi.

Veriler, söz konusu yıllarda ölümlü trafik kazalarının yüzde 84'üne erkek sürücülerin sebep olduğunu gösterdi.

Ayrıca bir kazada alkollü olduğu tespit edilen sürücülerin yüzde 93'ünün erkek olduğu belirlendi.

Motosikletlerin karıştığı ölümlü kazaların yüzde 94'ünde, bisikletlerin karıştığı ölümlü kazaların yüzde 87'sinde ve yayaların ölümüyle sonuçlanan kazaların yüzde 61'inde hayatını kaybedenler erkekler oldu.

Kurbanlar ve Vatandaşlar Derneği, resmi internet sitesinden duyurduğu kampanyada "tartışma götürmez" veriler ışığında yol güvenliğinin sağlanması için taşıt kullanıcılarına "Kadın Gibi Sür" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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