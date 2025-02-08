Fransa'da Vatandaşlık Koşulları Tartışılıyor

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Fransa'da hükümet yetkilileri, Fransız vatandaşlığını alma koşullarının tartışılmasını istediğini belirtti.

Ulusal Meclis'te 6 Şubat'ta, Fransız sömürgesi Mayotte Adası'nda doğan çocuklar için vatandaşlık hakkına erişim koşullarını sıkılaştıran tasarının kabulü, Fransız vatandaşlığını alma koşullarını gündeme getirdi.

Adalet Bakanı Gerald Darmanin, tasarı Meclis'ten geçtikten hemen sonra basına yaptığı ilk açıklamada, ülkede doğuştan vatandaşlık hakkı konusunda müzakerelerin açılması gerektiğini belirtti.

Ülkenin Sarthe vilayetine dün gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yerel basına konuşan Darmanin, "Bence tesadüfen Fransız olamayız, isteğe dayalı Fransız olmalıyız." dedi.

Darmanin, birçok demokratik ülkede, "doğuştan vatandaşlık" hakkı olmadığını ifade ederek, "Fransa'da doğmak, mutlak Fransız olma hakkını vermiyor." diye konuştu.

Fransa Başbakanı François Bayrou ise dün konuk olduğu RMC radyosunda yaptığı açıklamada, Darmanin'in, doğuştan vatandaşlık konusunda talep ettiği müzakerenin çok kapsamlı olmadığını belirtti.

Bayrou, "Fransız olmanın ne anlama geldiğine" ilişkin daha kapsamlı bir müzakere istediğini dile getirdi.

Mevcut koşullarda, yabancı bir ailenin çocuğu Fransa ana kara topraklarında doğduğu takdirde belirli şartları yerine getirerek 13 yaşında Fransız vatandaşlığını alabiliyor.

Bu durum, Fransız sömürgesi Mayotte Adası'nda farklılık gösteriyor. Ada'da doğan bir kişiye, Fransız vatandaşlığının verilmesi için bir ebeveynin en az 3 ay Mayotte'da ikamet etmiş olması gerekiyor.

Meclis'te 6 Şubat'ta oylanan tasarı kapsamında Mayotte'da doğan çocukların vatandaşlık alabilmeleri için anne ve babalarının Ada'da en az 3 yıl ikamet etmiş olması şartı getirildi. Bu tasarının, parlamento tarafından onaylanması için Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor.