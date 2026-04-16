Fransa'da Yadan Yasası Tartışmaları - Son Dakika
Fransa'da Yadan Yasası Tartışmaları

16.04.2026 12:33
Fransız milletvekili Caron, Yadan Yasası'nın İsrail eleştirilerini engellediğini savundu.

Fransız milletvekili Aymeric Caron, ülkede siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören ve "Yadan Yasası" olarak bilinen tasarının antisemitizm ile mücadeleyi araçsallaştırarak İsrail'e yönelik eleştirileri engellemeyi hedeflediğini belirtti.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Caron, AA muhabirine, Yadan Yasası'na şiddetle karşı olduğunu, bu yasanın "gerçekte tek amacının İsrail'i eleştirenlerin cezalandırılması olduğunu" söyledi.

Caron, yasanın Filistin'e desteğin bastırılması için kullanılabileceğine işaret ederek, "2,5 yılı aşkın süredir Gazze'de devam eden soykırımı kınayan insanlara saldırı söz konusu." dedi.

Bu kişilerin İsrail'i eleştirdiği için Yahudi karşıtı olmakla suçlandığını hatırlatan Caron, yasa tasarısının bu bağlamda "hukuki bir kayma" yaratabileceği uyarısında bulundu.

Caron, yasanın "uluslararası hukuku savunan sesleri kınamaya" hizmet edeceğini savunarak, Yahudi karşıtlığı ile diğer tüm ırkçılık türleriyle olduğu gibi mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Tasarıdaki "iki yüzlülüğe" dikkati çeken Caron, Yadan Yasası ile İsrail hükümetine yönelik eleştirilerin Yahudi karşıtlığı ile eş değer tutulmaya çalışıldığını, bu yasa girişiminin Yahudi karşıtlığını körükleyebileceğini vurguladı.

Caron, yasanın "Yahudi karşıtlığıyla mücadelenin temel amacını istismar ederek" bunu araçsallaştırdığına dikkati çekti.

Fransa'da tasarıya karşı imza kampanyası başlatılmış, Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonu 700 bini aşkın kişinin desteğini alan kampanyanın kapatılmasına karar vererek tasarının Meclis Genel Kurulu'nda tartışmaya açılmasını reddetmişti.

Caroline Yadan tarafından Kasım 2024'te sunulan ve bugünlerde mecliste ele alınması beklenen "Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele" başlıklı tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Tasarı, Filistin destekçilerini ve İsrail hükümetini eleştirenleri hedef aldığı gerekçesiyle muhalefet ve öğrencilerin tepkisini çekiyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Yadan Yasası Tartışmaları - Son Dakika

