Fransa'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Fransa'da Yangın Kontrol Altına Alındı

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Landes'teki yangın kontrol altına alındı, 1700 hektar alan kül oldu, 250 kişi evlerine dönecek.

Fransa'nın batısındaki Landes vilayetinde günlerdir devam eden ve 1700 hektar alanı kül eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Landes Valiliği tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, vilayete bağlı Lugnon köyünde 13 Ağustos'ta başlayan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle tahliye edilen bölge sakinlerinden 250'sinin evlerine geri dönebileceği kaydedildi.

Yaklaşık dört gün süren yangında 1700 hektar alan kül oldu.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan alevlere teslim olurken, 4 itfaiye eri hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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