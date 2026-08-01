Fransa'da Yangınlar: 2,500 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Fransa'da Yangınlar: 2,500 Kişi Tahliye Edildi

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Var vilayetinde yeniden başlayan yangın nedeniyle 2,500 kişi tahliye edildi, alan 1,000 hektarı aştı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde yangınlar nedeniyle 2 bin 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Var vilayetinde dün yeniden alevlenen yangına 1500 itfaiyeci, 10 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildi.

Kısa sürede 1000 hektardan fazla alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın nedeniyle vilayette 2 bin 500 kişi tahliye edildi.

Var vilayetinde temmuz ayındaki yangınlarda şu ana kadar 5 bin 600 hektardan fazla alan yandı.

Bu yıl 42 bin hektardan fazla alanın kül olduğu ülkenin en büyük yangınlarından biri olan Gironde yangını ise hala söndürülemedi. Yangın nedeniyle tahliye edilen 220 bin kişinin yaklaşık 200 bini de evlerine geri döndü.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da, şu ana kadar 116 bin hektar alan alevlere teslim oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Yangınlar: 2,500 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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