Fransa'da Yapay Su Havzalarına Karşı Yürüyüşe Polis Müdahalesi

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Fransa'da yapay su havzaları inşaatına karşı çıkan çevreci aktivistlerin ülkenin güneybatısındaki liman kenti La Rochelle'ye başlattıkları yürüyüşe polis müdahalede bulundu.

"Havzalara Hayır, Teşekkürler" isimli kolektifin çağrısıyla 4 bine yakın çevreci aktivist, Deux-Sevres civarında kamp kuran eylemcilerin katılımıyla bölgedeki yapay su havzalarının inşasını protesto etmek için La Rochelle'deki limana doğru yürüyüş başlattı.

Şehir merkezindeki otobüs durakları ve bazı iş yerleri yürüyüş sırasında zarar görürken, çöp bidonlarını yakarak molotof kokteyli atan çevreci aktivistlere polis müdahale etti.

Aktivistler ile polis arasında yaşanan arbedede 3 polis yaralandı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı paylaşımda, eylemlerde şu ana kadar 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

La Rochelle'in bağlı olduğu Charente-Maritime vilayeti Valiliği vatandaşları liman ve çevresinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Çevreciler su havzalarını protesto için günlerdir kamp kuruyordu

120 çevreci derneğin öncülüğünde bir araya gelen eylemciler, yapay su havzaları inşaatının olduğu La Rochelle yakınlarındaki Deux-Sevres'te 16 Temmuz'dan bu yana kamp kuruyordu.

Hükümetin daha önce "şiddet eylemlerinde" bulunduğu gerekçesiyle feshedilmesini istediği çevreci "Soulevement de la Terre" topluluğu, su havzası inşaatlarına yönelik "işgal ve kuşatma" eylemleri yapacaklarını duyurmasının ardından aynı alanda geçen yıl martta yapılan ve güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yoğun arbedenin yaşandığı gösterilerden hareketle hükümet teyakkuza geçmişti.

Fransa İçişleri Bakanlığı eylemcilere karşı bölgeye 3 binden fazla polis ve jandarma sevk etmişti.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı gösteriler öncesi bölgeye gönderilen güvenlik güçleri, su havzası inşaatlarının ve inşaatı yürüten şirketlerin etrafında konuşlandırılmıştı.

Çevreciler ve bir grup çiftçi, ekolojik dengeye zarar vereceği ve büyük ölçekli çiftliklerin kayrılacağı gerekçesiyle yapay su havzalarına karşı çıkıyor.