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Fransa'da Yargıtay, Lafarge şirketine yönelik suçlamaların düşürülmesini reddetti - Son Dakika
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Fransa'da Yargıtay, Lafarge şirketine yönelik suçlamaların düşürülmesini reddetti

Fransa'da Yargıtay, çimento devi Lafarge şirketine yöneltilen 'insanlığa karşı suça ortaklık' suçlamalarının düşürülmesine ilişkin talebi reddederek soruşturmanın devamına karar verdi. Yargıtay, şirket yöneticileri hakkındaki suçlamaların süreceğini bildirdi. Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgelerin yayımlanmasının ardından başlayan soruşturma devam edecek.

Fransa\'da Yargıtay, Lafarge şirketine yönelik suçlamaların düşürülmesini reddetti
16.01.2024 - 19:47,
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Fransa'da Yargıtay, çimento devi Lafarge şirketine yöneltilen "insanlığa karşı suça ortaklık" suçlamalarının düşürülmesine ilişkin talebi reddederek soruşturmanın devamına karar verdi.

Yargıtay böylece, Paris Temyiz Mahkemesinin 18 Mayıs 2022'de, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı Anadolu Ajansının (AA) ulaştığı belgelerle ispatlanan Fransız şirketi Lafarge'a "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasına onay verilmesi kararını uygun buldu.

Yargıtay kararında, şirket yöneticileri hakkındaki "insanlığa karşı suça ortaklık ve terör örgütünü finanse etme" suçlamalara ilişkin soruşturmanın süreceğini bildirdi.

-AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı, 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, söz konusu belgeler, dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Belgelere göre Lafarge, terör örgütü DEAŞ'la ilişkisi hakkında Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Davaya müdahil sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), suçlamanın düşürülmesine itiraz ederek Yargıtaya başvurmuştu.

Fransa Yargıtayı, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın Suriye'de DEAŞ'lı teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlamasının yöneltilebilmesinin önünü açan kararı almıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi de 18 Mayıs 2022'de Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı AA'nın ulaştığı belgelerle ispatlanan Fransız çimento şirketi Lafarge'a "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA
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