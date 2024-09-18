Fransa'da Yeni Kabine Haftasonu Açıklanıyor - Son Dakika
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Fransa'da Yeni Kabine Haftasonu Açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Barnier'in yeni kabinesini bu hafta sonunda duyurmayı planlıyor.

18.09.2024 12:20
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başbakan atadığı Michel Barnier'nin hükümet kurma girişimleri sürerken, yeni kabinenin bu hafta açıklanacağı belirtildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğu elde edemediği seçimlerin ardından 5 Eylül'de ülkenin yeni Başbakanı olarak göreve getirilen cumhuriyetçi Barnier'nin yeni kabineye ilişkin müzakereleri sürüyor.

Cumhuriyetçi ve ya da eski cumhuriyetçi isimlerin ağırlıklı olacağı aktarılan kabinenin, bu hafta sonu açıklanması bekleniyor.

Basının siyasi kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Macron'un Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubu solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) yerine hükümet kurma görevini sadece 47 milletvekili bulunan cumhuriyetçi kanattan Barnier'ye vermesi üzerine bazı solcu isimlerin kendilerine teklif götürüldüğü halde bakanlık pozisyonlarında görev almayı reddettiği bildirildi.

Görevi geri çeviren isimler arasında çevreci Vekil Karima Delli, eski cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal, sosyalistlerden Arnaud Montebourg, Stephane Le Fol, Carole Delga ve Karim Bouamrane'ın yer aldığı belirtildi.

Ayrıca yeni kabinede cumhuriyetçiler ve Macron cephesi arasındaki pazarlıkların daha çok içişleri, ekonomi ve adalet bakanlığına getirilecek isimler üzerinde yapıldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Catherine Vautrin ve Kültür Bakanı Rachida Dati'nin yanı sıra Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun da görevde kalacağına ilişkin iddialar da basına yansıdı.

Solcular Barnier hükümetine karşı gensoru vereceklerini açıklamıştı

Ulusla Meclisin en büyük siyasi grubu solcu NFP ittifakı kendilerine hükümet kurma görevi vermeyen Macron'u eleştirerek, Barnier hükümetine karşı gensoru önergesi sunacaklarını bildirmişti.

Solcu ittifakın önde gelen partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesini talep eden imza kampanyasına destek vermiş ve bu talebi içeren bir tasarıyı 31 Ağustos'ta Meclis'e sunmuştu.

Macron'un azledilmesine yönelik yasa tasarısının, meclisin bir komisyonu tarafından incelenmesi kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Yeni Kabine Haftasonu Açıklanıyor - Son Dakika

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