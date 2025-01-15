Fransa'daki Müslüman Okullara Derin Endişe - Son Dakika
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Fransa'daki Müslüman Okullara Derin Endişe

CFCM, Müslüman öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının zorlukları karşısında endişelerini açıkladı.

15.01.2025 18:17
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Fransa İslam Konseyi (CFCM), Fransa'da Müslüman öğrencilerin eğitim aldığı kurum ve okulların karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, son aylarda, bazı idari kararların Müslümanlara ait özel eğitim kurumlarının işleyişini ciddi şekilde etkilediği ve öğrencilerin, ailelerin ve vatandaşların büyük bir kısmı arasında adaletsizlik ve ayrımcılık hissi uyandırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'daki Müslümanların eğitim aldığı özel kurumlarının şu anda karşı karşıya olduğu büyük zorluklar karşısında derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Son olarak Nord Valiliğinin Lille kentindeki İbn Rüşd lisesi ile devlet arasında yapılan işbirliği sözleşmesini feshettiği hatırlatılan açıklamada, Auvergne-Rhone-Alpes Valiliğinin de devlet ile Al-Kindi okul grubu arasındaki 3 sözleşmeyi iptal ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu kararlar, şu anda 2025 yılında idari mahkeme tarafından karara bağlanmak üzere beklemekte olup, onaylanmaları durumunda devlet ile sözleşmeli İslam liselerinin tamamen yok olmasına yol açabilir." ifadesi kullanıldı.

Yetkili makamlarınca ileri sürülen gerekçe ve tedbirlerin "asılsız ve orantısız" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu son olaylar, Fransa'daki Müslümanlara yönelik daha geniş ve endişe verici bir şüphecilik dinamiğine işaret etmektedir." değerlendirmesi yapıldı. ??????

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Eğitim, Güncel, Fransa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'daki Müslüman Okullara Derin Endişe - Son Dakika

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