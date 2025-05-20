Fransa'dan AB-İsrail Anlaşmasına Eleştiri - Son Dakika
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Fransa'dan AB-İsrail Anlaşmasına Eleştiri

Fransa, İsrail'in Gazze'deki tutumunu eleştirerek AB-İsrail Anlaşması'nın gözden geçirilmesini istedi.

20.05.2025 12:12
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İsrail'in Gazze'deki tutumu dikkate alındığında İsrail'e Avrupa Birliği (AB) pazarında ayrıcalıklar tanıyan ve insan haklarına ilişkin maddeler de içeren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, France Inter radyosuna verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını artırmasını ve insani yardımların bölgeye ulaşımını engellemesini "kabul edilemez" olarak niteledi.

Bu durumun acilen sona ermesi gerektiğini belirten Barrot, "Bu, insan onuruna yönelik ciddi bir saldırı, uluslararası hukukun tüm kurallarının kesin ihlalidir ve Fransa'nın bağlı olduğu İsrail'in güvenliğine terstir çünkü rüzgar eken fırtına biçer." ifadelerini kullandı.

"Gazzelilerin acısını görmezden gelemeyiz." diyen Bakan Barrot, Hollanda'nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçirilmesi teklifini desteklediklerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı, "Bu anlaşmalar ne İsrail'in ne de Avrupa Birliği'nin sonlanmasından çıkar sağlamayacağı siyasi ve ticari boyutları içeriyor ama (Gazze'de) sivillerin durumu bizi (bu konuda) ileri gitmeye zorluyor." dedi.

Öte yandan Barrot, Filistin devletini tanıma kararlılıklarını yineledi.

İspanya ve İrlanda'nın ardından Hollanda da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının AB ile imzalanan ve insan haklarına ilişkin maddeler de içeren ticaret anlaşmalarını ihlal edip etmediğinin acilen incelenmesini talep etmişti.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması

Haziran 2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyor.

AB-İsrail ticaret hacmi 2022'de 46,8 milyar avro düzeyine ulaştı ve AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı haline geldi.

İspanya ve İrlanda Şubat 2024'te, İsrail'in insan hakları ve demokratik ilkelere saygı duymasını başat koşan 2. maddeye atıfta bulunarak, "acilen gözden geçirilmesini" talep etmişti.

Bunun ardından Şubat 2025'te İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın katılımıyla düzenlenen Ortaklık Konseyi'nin ardından Brüksel- Tel Aviv ilişkilerinin "olduğu gibi" devam edeceği sinyali verilmiş ve anlaşmanın gözden geçirilme talebine ilişkin herhangi bir karar çıkmamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan AB-İsrail Anlaşmasına Eleştiri - Son Dakika

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