Fransa'dan Gazze Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika
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Fransa'dan Gazze Ateşkesi Açıklaması

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Fransız hükümeti, Gazze'deki ateşkese dair anlaşmayı ve uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladı.

Fransız hükümeti, Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin varıldığı duyurulan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese ilişkin varıldığı duyurulan anlaşmanın ve ABD'nin bu yöndeki diplomatik çabaları ile özellikle Türkiye, Mısır ve Katar'ın arabuluculuk faaliyetlerinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "bu anlaşmanın uygulanması ve Hamas'ın silah bırakmasının önemli olduğu, böylece İsrail ordusunun da çekilmeye başlayabileceği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararına uygun olarak uluslararası istikrar gücünün sevk edilebileceği" ifade edildi.

Gazze'ye geniş çaplı yardımların acil ve kesintisiz girişinin sağlanmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı bir paket anlaşmasını kabul ettiklerini açıklamıştı.

İsrail tarafından ise henüz resmi açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan Gazze Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika

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