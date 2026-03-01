Fransa'dan İran'a Tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef alan saldırılarını "haksız" olarak niteleyerek Körfez ülkeleri ile dayanışma mesajı verdi.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Dünden beri Orta Doğu ülkeleri İran'ın kapsamlı ve haksız saldırılarının hedefi haline geldi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Ürdün seçmedikleri bir savaşın içine çekiliyor." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıları açıkça kınadıklarını belirten Barrot, bölge ülkelerindeki mevkidaşları ile görüştüğünü ve kendilerine Fransa'nın tam desteğini ifade ettiğini aktardı.

Ulusal basının Dışişleri kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, İran'dan gönderilen İHA'ların BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Fransız askerlerinin bulunduğu "es-Selam Deniz Üssü"ndeki depoya isabet etti.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.