Fransa'dan İsrail Büyükelçisi'ne Tepki

15.04.2026 19:51
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail'in Berlin büyükelçisine Lübnan-İsrail müzakereleri için tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lübnan- İsrail müzakerelerine ilişkin ifadelerinden dolayı İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'e tepki göstererek, "Lübnan hükümetleri ve İsrail hükümetleri arasındaki tarihi müzakerelerin çıkarı için Leiter'in mümkün olduğunca televizyon kameralarından ve mikrofonlardan uzak durması" gerektiğini belirtti.

Barrot, Sudan için Uluslararası Berlin Konferansı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sudan'daki insani ve güvenlik krizinin uluslararası toplumu harekete geçmeye ittiğini dile getiren Barrot, gelecek aylarda Alman mevkidaşı ile birlikte bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Barrot, İsrail ve Lübnan arasında Washington'da yapılan doğrudan görüşmelere ilişkin, İsrail'in Fransa'nın müzakere talebine olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in, Fransa'nın, Lübnan ile ilgili müzakereler için gerekli olmadığı yönündeki ifadelerini eleştiren Barrot, "Bu müzakereleri yürütme görevi görünüşe göre Lübnan'ın yeniden inşası için ihtiyaç duyacağı ortak ülkelerin sayısını en aza indirmeye odaklanmış durumda." dedi.

Barrot, Büyükelçi Leiter'e bir öneride bulunarak, "Önerim, Lübnan hükümetleri ve İsrail hükümetleri arasındaki bu tarihi müzakerelerin çıkarı için Bay Leiter'in mümkün olduğunca televizyon kameralarından ve mikrofonlardan uzak durmasıdır." diye konuştu.

Öte yandan ABD-İsrail ve İran savaşında NATO'nun rolüne ilişkin bir soruya ise Barrot, NATO'nun bu savaşla hiçbir ilgisinin olmadığını ve ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını azaltma söylemlerinin yeni olmadığını vurguladı.

İsrail büyükelçisinin açıklaması

İsrail büyükelçisi Leiter, ABD'de Lübnan ve İsrail arasındaki görüşmelerin ardından dün basına yaptığı açıklamada, "Fransızların bu müzakerelere müdahale etmesini kesinlikle istemiyoruz." demişti.

Barış müzakereleri söz konusu olduğunda Fransızları mümkün olduğunca her şeyden uzak tutmak istediklerini dile getiren Leiter, Tel Aviv hükümetinin Fransa'yı Lübnan ve İsrail arasındaki müzakerelerden uzak tutmak için çaba gösterip göstermediği hakkındaki soruya ise "(Fransızlar) Gerekli değiller. Olumlu bir etkileri yok, özellikle Lübnan'da." şeklinde yanıt vermişti.

Kaynak: AA

