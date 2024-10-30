Fransa'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Fransa'dan İsrail'e Kınama

Fransa, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak ateşkes ve insani yardım talep etti.

30.10.2024 17:46
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Fransa'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya bölgesinde 100'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırısını kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in dün Beyt Lahiya'da bir binaya yönelik saldırısı sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 100 civarında kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, Fransa'nın İsrail'in bu saldırısını ve yakın zamanda sağlık durumu kritik olan hastaların bulunduğu hastanelere yönelik saldırılarını kınadığı belirtildi.

"Gazze'nin kuzeyine dayatılan abluka bir an önce kaldırılmalı" çağrısına yer verilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki tüm geçiş noktalarının yeniden açılması ve insani yardımın bölgeye engelsiz ulaştırılması talep edildi.

Açıklamada, "Fransa, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısını yineliyor. Gazze halkının acıları sona ermeli. Esirler serbest bırakılmalı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 102 kişinin hayatını kaybettiği, 287 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli öldü, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 365'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 776 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 763 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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