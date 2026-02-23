Fransa'dan Meksika'da Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
Fransa'dan Meksika'da Güvenlik Uyarısı

23.02.2026 12:39
Fransa, El Mencho'nun öldürülmesi sonrası Meksika'daki vatandaşlarından evde kalmalarını istedi.

Fransa, Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olayları nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarına evde kalmaları ve ihtiyatlı davranmaları çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından silahlı çatışmaların, yol kapatma girişimlerinin yaşandığı özellikle ülkenin Guadalajara, Puerto Vallarta ve Tapalpa kentlerinde Fransız vatandaşlarından güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu bölgelerden uzak durmaları ve gerekli olmadığı sürece seyahat etmemeleri istendi.

Açıklamada, Meksika'daki Fransız vatandaşlarına evde kalmaları ve çok dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Ülkede yaşanan şiddet olaylarının ardından Kanada ve ABD merkezli bazı hava yolu şirketleri Puerto Vallarta, Guadalajara ve Mazatlan kentlerindeki faaliyetlerini geçici olarak askıya almıştı.

Ne olmuştu?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

Kaynak: AA

