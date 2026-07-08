Fransa'dan Suriye'ye Tarihi Eser İadesi - Son Dakika
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Fransa'dan Suriye'ye Tarihi Eser İadesi

Fransa\'dan Suriye\'ye Tarihi Eser İadesi
08.07.2026 19:38
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Fransa, Macron'un Şam ziyareti sırasında Suriye'ye 23 tarihi eseri iade etti.

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak daha önce ödünç verilen 23 tarihi eseri Suriye'ye teslim etti.

Suriye Kültür Bakanlığı tarafından X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fransa, Cumhurbaşkanı Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak 2010 yılında Arap Dünyası Enstitüsü'ne ödünç verilen 23 tarihi eseri Suriye'ye iade etti.

Açıklamada, iade edilen eserler arasında MÖ 10. bin yıla tarihlenen parçaların yanı sıra, Palmyra alfabesini yansıtan, Mari antik kentine ait ve Arap-İslam medeniyeti dönemine ait objeler bulunduğu belirtildi.

Suriye Kültür Bakanı Muhammed es-Salih, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu adım, büyük kültürel ve siyasi anlamlar taşımaktadır. Bunların ilki şudur: Avrupa'nın kültürel kalbi olan Fransa, artık Suriye devletinin emanetlerine sahip çıkabilecek ve eserlerini koruyabilecek kapasiteye ulaştığını idrak etmiştir. Bu, müzelerimizi yeniden yapılandırma projelerimizde ilerleme kaydetmemiz, güvenlik sistemlerini kurmamız ve koleksiyonlarımızı güvence altına alma kapasitemizi artırmamız sayesindedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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