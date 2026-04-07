Fransa'dan Trump'a İran Yanıtı
Fransa'dan Trump'a İran Yanıtı

07.04.2026 22:31
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Trump'ın İran tehdidine karşı sivil altyapılara saldırılara karşı çıktıklarını vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran medeniyetinin yok olacağına yönelik tehdidini hayata geçirmeyeceğini umduğunu ifade etti.

Barrot, konuk olduğu Fransız kanal France 2'de, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Trump'ın İran'a yönelik tehdidinin ciddiye alınıp alınmaması gerektiğine yönelik soruya Barrot, "Aşırı olan her şey değersizdir. Bir medeniyet silinemez." yanıtını verdi.

Barrot, büyük bir halka sahip İran'ın ve Tahran yönetiminin birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, savaşın başından bu yana Başkan Trump'ın ilk ültimatomu değil. Tabii ki (Trump'ın) bu tehditlerini hayata geçirmeyeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Bu tehdidin hayata geçirilmesi halinde bölgede ve dünyada gerilimin tehlikeli şekilde artacağına dikkati çeken Barrot, ülkesinin, nerede olursa olsun ve faili kim olursa olsun sivil altyapılara yönelik saldırılara şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Barrot, söz konusu altyapılara yönelik saldırıların, savaş hukukuna ve uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "(İran'da) Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

23:08
22:45
22:25
21:52
21:06
20:58
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.