Fransa'dan Ukrayna'ya Barış Gücü Açıklaması - Son Dakika
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Fransa'dan Ukrayna'ya Barış Gücü Açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırmanın erken olduğunu belirtti.

18.02.2025 15:18
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırmanın gündeme getirilmesi için "çok erken" olduğunu söyledi.

Bakan Barrot, France Info kanalında katıldığı programda ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesine ilişkin tartışmalara değindi.

Ukrayna'da "kalıcı" bir barış tesisinin öncelikli olduğunu belirten Barrot, "Eğer çatışma hattının bize yaklaşmasını engellemek istiyorsak Rusya'nın Ukrayna'ya bir daha saldıramayacağı bir barış anlaşması gerekir." ifadelerini kullandı.

Bu ülkeye barış gücü gönderilmesine ilişkin tartışmaların ise kalıcı barış sağlandıktan sonra gündeme getirilebileceğini kaydeden Barrot, "Bu, bugün sorulması gereken soru değil. Bunu konuşmak için çok erken." dedi.

Barrot, Rusya'nın yeniden saldırmasını önlemek için Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Dün, Paris'te önde gelen Avrupalı liderler Ukrayna konusunda düzenlenen olağanüstü zirvede bir araya gelmiş, zirve kapsamında gündeme gelen konulardan biri de Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi olmuştu.

İngiltere, Ukrayna'ya bir barış gücü gönderilmesi konusunda "hazır" olduğunu bildirirken, Almanya, İspanya ve Polonya'dan bu meselenin gündeme getirilmesinin "erken" olduğu yönünde açıklamalar yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan Ukrayna'ya Barış Gücü Açıklaması - Son Dakika

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