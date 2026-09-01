Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, 2027 seçimlerine yönelik dış müdahalelere karşı kararlılık mesajı verdi - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, 2027 seçimlerine yönelik dış müdahalelere karşı kararlılık mesajı verdi

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülkesine yönelik dış müdahale ve manipülasyon girişimlerinin başarısız olacağını, bu girişimlerin karşılıksız kalmayacağını söyledi. Barrot, Gazze ve Batı Şeria'daki durumun iki devletli çözümü tehdit ettiğini belirterek, yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasaklama teklifini AB'de gündeme getireceklerini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, ülkesine yönelik dış müdahalelerin karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Barrot, Paris'te Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa'da 2027'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenleneceğini hatırlatan Barrot, "Demokrasimizin hedef alındığını biliyoruz. Seçim yaklaştıkça, manipülasyon ve dış müdahale girişimleri artacak." diye konuştu.

Jean-Noel Barrot, Fransa'yı hedef almak ve buradaki demokratik münazaraya zarar vermek isteyenlerin başarısız olacağını ifade ederek, söz konusu manipülasyon ve dış müdahalelerin karşılıksız kalmayacağını kaydetti.

"Tüm bunlar, iki devletli çözümü tehdit ediyor"

Gazze Şeridi'nde durumu "felaket" olarak nitelendiren Barrot, İsrail'in bölgede son günlerde, ölümlere ve yaralanmalara neden olan saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Barrot, işgal altındaki Batı Şeria'daki durum karşısında son derece endişeli olduklarını dile getirerek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet uygulamalarında ciddi artış yaşandığını ve yasa dışı toprak gasbının devam ettiğini vurguladı.

"Tüm bunlar, iki devletli çözümü tehdit ediyor" diyen Barrot, bu durumun ayrıca insan onurunu ihlal ettiğini ve "İsrail'in güvenlik çıkarlarını da tehdit ettiğini" savundu.

Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının bir toplantısına katılmak üzere bu hafta İrlanda'ya gideceğini belirterek, "Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerleriyle ticareti yasaklamaya yönelik Fransa ve İsveç tarafından yapılan teklifle ilgili yeni bir görüşmemiz olacak." ifadesini kullandı.

Ticarete ilişkin kararlar almak için Avrupa düzeyinde bir anlaşmaya varılması gerektiğini hatırlatan Barrot, "Şu ana kadar bu anlaşmaya varılmadı." bilgisini paylaştı.

Barrot, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin'de genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenleneceğine yönelik açıklamalarına atıfta bulunarak, "Eşi benzeri görülmemiş imtihanlardan geçen bir halkın, kendi kaderini tayin etme ve var olma hakkını ifade etmek için en iyi yolu demokratik bir şekilde kendisini ifade etmesi ve liderlerini seçmesidir." sözlerini sarf etti.

Lübnan, UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasını isterse Fransa destekleyecek

Lübnan'ın egemenliğinin tamamen sağlanması için İsrail'in bu ülkeden çekilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiğini savunan Barrot, Lübnan makamlarıyla, bu yıl sonunda görev süresi dolacak olan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) geleceğini görüştüklerini aktardı.

Barrot, eğer Lübnan makamları, bölgedeki durumun UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasını gerektirdiği kanaatine varırsa, ülkesinin böyle bir teklifi destekleyeceğini dile getirdi.

Rusya'nın, yabancı diplomatların Ukrayna'yı terk etmesine yönelik beklentisi sorulan Barrot, "Diplomatlar asla tehdit edilmemeli ve herhangi bir şantaja maruz bırakılmamalı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, 2027 seçimlerine yönelik dış müdahalelere karşı kararlılık mesajı verdi - Son Dakika

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