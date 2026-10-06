Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Trump'ın göç sözlerine karşı çıktı - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Trump'ın göç sözlerine karşı çıktı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın lise eylemlerini göçe bağlayan sözlerine 'Kendi hikayemizi yazmazsak, başkaları onu yazacaktır.' yanıtını verdi. Barrot, başkalarının kendileri adına yazdığı hikayeye maruz kalmama çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ülkesindeki lise eylemlerinin göçten kaynaklandığını savunan ABD Başkanı Donald Trump'ın yorumuna yanıt olarak "Kendi hikayemizi yazmazsak, başkaları onu yazacaktır." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social hesabından Fransa'daki lise eylemleri hakkında "Fransa'da yaşananlar kontrol edilemez ciddi bir göçten başka bir şey değil. Burada mesele okullar değil; mesele daha ziyade İslam'ın bir zamanlar büyük olan bir ülkenin kontrolünü almaya çalışması." açıklamasında bulundu.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Barrot, Trump'ın sözlerine yanıt verdi.

Barrot, Fransa'nın tüm rakipleri ve ortaklarının, ülkede devam eden lise eylemlerini kendi görüşüne göre anlatmaya çalıştığını belirtti.

"Kendi hikayemizi yazmazsak, başkaları onu yazacaktır." diyen Barrot, başkalarının kendileri adına yazdığı hikayeye maruz kalmama çağrısında bulundu.

Trump'ı uyarmak gerekiyor

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da Trump'ın açıklamasına, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yanıt verdi.

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birliği (RN) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'i kasteden Melenchon, "Trump'ı, Le Pen Hanım'ın kendisine Fransa'daki şiddet olaylarının nedeni hakkında anlattığı gerçek dışı hikaye konusunda uyarmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Melenchon, başkent Paris ve ülkenin diğer kentlerinde kontrol edilemez olan polislerin genç göstericileri provoke ettiğinin, onlara saldırdığının ve yaraladığının görüldüğünü kaydederek, sendikacıların gençleri korumak için gösterilere katıldığını belirtti.

Yaklaşık 5 bin kişi gözaltına alınmıştı

Liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemler, ülkenin farklı şehirlerine yayılarak büyümüştü.

Şu ana kadar 6 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapılan eylemlerde, yaklaşık 5 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Eylemlerde, 715 güvenlik görevlisi, 215 öğrenci, 85 eğitim personeli yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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