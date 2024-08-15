Fransa Dışişleri Bakanı Lübnan'ın Yanında Olduklarını Söyledi - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı Lübnan'ın Yanında Olduklarını Söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Lübnan'da resmi temaslarda bulunurken bölgesel durumun endişe verici olduğu bir dönemde Lübnan'ın yanında olduklarını ve hedeflerinin gerilimi azaltmak olduğunu söyledi. Sejourne, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı görüşmede bu mesajı iletti.

15.08.2024 21:17
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Lübnan'da resmi temaslarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, bölgesel durumun endişe verici olduğu bir dönemde Fransa olarak Lübnan'ın yanında olduklarını ve hedeflerinin gerilimi azaltmak olduğunu söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Sejourne, başkent Beyrut'taki temasları kapsamında Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin yayınlanan açıklamada, Sejourne'nin ifadelerine yer verildi.

Sejourne, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmalardan kaynaklanan yüksek tansiyona işaret ederek, "Mesajım basit; bölgesel durumun endişe verici olduğu bu dönemde Fransa'nın Lübnan'a verdiği desteği vurguluyoruz." dedi.

Fransa olarak amaçlarının bölgesel düzeydeki gerilimi azaltmak olduğunu belirten Sejourne, "Lübnanlı yetkililere ilettiğim mesaj budur (gerilimi azaltın) ve aynı mesajı bölgedeki diğer ülkelere de ileteceğim. Bu çok hassas süreçte durumun sakinleşeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransız Bakan, Gazze'de ateşkes konusuna dikkati çekerek, "Bizi her şeyden önce ilgilendiren Gazze'de ateşkestir. Ateşkes, bölgede barışın sağlanması için gerekli temel unsurdur." dedi.

Lübnan Meclis Başkanı Berri de Lübnan'ın siviller, gazeteciler ve sağlıkçılara dahi saldırmaktan geri durmayan İsrail'e karşı kendini savunma hakkının bulunduğunu ve ülkesinin çatışma angajman kurallarına bağlı olduğunu kaydetti.

Berri, İsrail'in özellikle uluslararası yasaklı silahlar listesinde yer alan fosfor bombası ile Lübnan'ın güneyindeki ormanlık ve tarım alanlarını hedef aldığını ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, yarın da İsrail'e giderek yetkililerle Gazze'de olası ateşkes ile Lübnan'daki gerilimi görüşecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı Lübnan'ın Yanında Olduklarını Söyledi - Son Dakika

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