Fransa Eğitim Bakanlığı'ndan Veri Sızıntısı

24.03.2026 12:52
Fransa'da 243 bin eğitim personelinin verileri sızdırıldı, Bakanlık güvenlik önlemleri alıyor.

Fransa Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 243 bin personelin verilerinin sızdırıldığı bildirildi.

Fransa Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık 19 Mart'ta bazı personelinin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunundan haberdar edildi.

Bakanlığın Bilgi Sistemleri Güvenlik Operasyon Merkezi (COSSIM), kurumun bilgi sisteminde yer alan bilgilerin izinsiz şekilde yayıldığı konusunda uyarı aldı.

Durumun incelenmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için teknik ekip seferber edildi.

Söz konusu bilgi sistemine 15 Mart'ta yabancı bir hesabın ele geçirilmesiyle izinsiz girildiği düşünülüyor.

İlk incelemelerde, Bakanlığa bağlı yaklaşık 243 bin personelin kimlik, adres, telefon numarası ve izin günleri bilgilerinin sızdırıldığı tespit edildi.

Olayın tespit edilmesinin ardından kriz masası oluşturulurken, söz konusu bilgi sistemine erişim askıya alındı.

İlgili personeli en kısa sürede bilgilendirmeyi hedefleyen Bakanlık, olayla ilgili şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

14:01
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
