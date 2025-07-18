Fransa, Gazze'deki Kilise Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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Fransa, Gazze'deki Kilise Saldırısını Kınadı

18.07.2025 15:54
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Fransa, İsrail'in Kutsal Aile Kilisesi'ne yönelik saldırısını kınayarak ateşkes çağrısı yaptı.

Fransa, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne (Latin Manastırı) saldırısını kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne yönelik saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın İsrail'in bu kiliseye yönelik saldırısını sert bir şekilde kınadığı belirtilirken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un da Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile telefonda görüşerek Fransa'nın Gazze'deki Katolik toplumuna dayanışma içinde olduğunu ilettiği ifade edildi.

1913 tarihli İstanbul Anlaşmaları kapsamında Kutsal Aile Kilisesi'nin Fransa'nın "tarihi koruması" altında olduğu iddia edilen açıklamada, İsrail'in saldırılarında her gün onlarca Gazzelinin öldürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, bu saldırıların haklı çıkarılamayacağı vurgulanarak, "Gazze'de sivillerin yanı sıra, sivil altyapılar, ibadet yerleri, hastaneler ve sığınaklar asla hedef alınmamalı." ifadesine yer verildi.

Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısının yer aldığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyan kuruluşların bölgedeki sivillere büyük miktarda yardımı onurlu ve engelsiz bir şekilde ulaştırabilmesi için insani yardımlar üzerindeki ablukanın kaldırılması istendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün akşam X hesabından yaptığı açıklamada, kiliseye yönelik saldırının ardından Kardinal Pizzaballa ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Macron, kiliseye yönelik saldırıyı kınadığını belirterek, "Düşüncelerimiz, yaşamını yitirenler, aileleri, tüm Hristiyanlar ve her gün cehennemi yaşayan Gazze'deki tüm sivil Filistinliler ve esirlerle beraber." ifadelerini kullandı.

Kardinal Pizzaballa'ya Fransa'nın Filistin'deki tüm Hristiyanlarla dayanışma içinde olduğunu söylediğini aktaran Macron, Gazze'den Taybe'ye tüm Hristiyanların bugün tehdit altında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Gazze'de her gün onlarca sivilin öldüğüne dikkati çekerek, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesinin haklı gösterilemeyeceğinin altını çizdi.

Ayrıca derhal ateşkes sağlanması, sivillerin ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Macron, bölgeye büyük miktarda insani yardımın girememesinin haklı tarafı olmadığını ve bu durumun insani yardım faaliyetleriyle ilgili uluslararası prensiplerini ihlal ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun, dün Gazze kentinin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef alan saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, en az 10 kişi yaralanmıştı. İsrail'in saldırısı tepki çekmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Fransa, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Gazze'deki Kilise Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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