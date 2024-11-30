Fransa, Halep'teki Çatışmaları İzliyor

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Fransa, Suriye'de Halep kentindeki askeri gelişmeleri dikkatle takip ettiğini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Halep'te meydana gelen askeri gelişmelerin dikkatle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki tüm tarafların, uluslararası insani hukuka uyması ve tüm sivil halkı koruması gerektiği kaydedildi.

Suriye'de sivil savaşın başlamasının üzerinden 13 yıl geçtiği hatırlatılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde bir siyasi çözüme ulaşmak için Suriye Anayasa Komitesinin toplantılarına bir an önce yeniden başlanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Neler olmuştu?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.