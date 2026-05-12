Fransa Hantavirüs İçin Koordinasyon Talep Etti

12.05.2026 17:46
Fransız hükümeti, hantavirüsle mücadelede Avrupa genelinde uluslararası koordinasyon istedi.

Fransız hükümeti, "MV Hondius" yolcu gemisinde görülen ve geminin tahliyesi sonrası vaka sayısında artış olabileceği tahmin edilen hantavirüs ile mücadele konusunda Avrupa genelinde ve uluslararası çapta daha iyi bir koordinasyon sağlanmasını istedi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hantavirüs ile bağlantılı sağlık riskleri karşısında daha iyi bir uluslararası koordinasyon kaçınılmaz." ifadesini kullandı.

İlgili bakanlıklara "komşu ülkelerle koordinasyonu güçlendirme, Avrupa Birliği (AB) ve Schengen bölgesinde sıkı sağlık protokolleri uygulanması için harekete geçme" talimatı verdiğini aktaran Lecornu, Fransa Sağlık Bakanlığının halihazırda hantavirüs vakası görülen ülkelerle yakın iletişimde olduğunu bildirdi.

DSÖ, Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarında artış yaşanabileceğini ancak bir pandemi riski görülmediğini bildirmişti.

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

