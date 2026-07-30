Fransa Hastanelerine 33 Bin Klima Tahsis Edildi - Son Dakika
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Fransa Hastanelerine 33 Bin Klima Tahsis Edildi

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Sıcak hava dalgalarına karşı Fransa, hastanelere 33 bin klima tahsis etti ve altyapıyı güçlendiriyor.

Fransa'da hükümet, bu yılın dördüncü sıcak hava dalgasına karşı alınan önlemler kapsamında hastanelere 33 bin klima tahsis edildiğini duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, haziran ayındaki sıcak hava dalgasının ardından hükümetin verdiği söz doğrultusunda hastaneler için harekete geçildiğini belirtti.

Rist, soğutma imkanlarının yetersizliği nedeniyle eleştirilen hastanelere 33 bin klima sağlandığını açıkladı.

Ülke genelindeki hastanelerin yüzde 40'ında yenileme çalışmaları yürütüldüğünü aktaran Rist, sıcak hava koşullarına karşı sağlık altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.

Fransa'da haziran sonu ile temmuz başında etkili olan sıcak hava dalgasında, önceki yılların ortalamasına kıyasla yaklaşık 6 bin fazla ölüm kaydedilmiş, rekor seviyedeki sıcaklıklar, soğutma imkanlarının yetersiz olduğu hastanelerde sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği konusunda endişelere yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Hastanelerine 33 Bin Klima Tahsis Edildi - Son Dakika

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