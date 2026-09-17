Fransa ile Ürdün Paris'te savunma işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Fransa ile Ürdün Paris'te savunma işbirliği anlaşması imzaladı

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Fransa ve Ürdün arasında savunma işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi. Akabe Toplantıları kapsamında Paris'te bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan ordusunun güçlendirilmesi ve UNIFIL sonrası olası güç boşluğuna karşı uluslararası desteği ele aldı.

Fransa ve Ürdün arasında savunma işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ev sahipliğinde yapılan ve Lübnan ordusuna görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya yönelik adımların ele alınacağı "Akabe Toplantıları" kapsamında başkent Paris'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Ürdün ve Fransa arasında savunma işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin Elysee Sarayı'ndan henüz resmi açıklama yapılmazken Ürdün Kralı Abdullah ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımında, Macron ile iki ülke ilişkilerini derinleştirmenin yollarını ele aldıklarını belirtti.

Ayrıca Fransa ve Ürdün arasında savunma işbirliği anlaşmasının da imzalandığını duyuran Abdullah, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile de görüştüklerini ve bölgesel istikrara bağlılıklarını yinelediklerini vurguladı.

Lübnan ordusu güçlendirilecek

Diğer yandan Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan Lübnan'a destek konferansı hazırlık toplantısında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) bu yıl görev süresinin sona ermesinin ardından oluşabilecek güç boşluğuna karşı uluslararası desteğin sürdürülmesi öne çıkıyor.

Ayrıca hazırlık toplantısında İsrail saldırıları ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması, Lübnan'da ordunun güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar da masaya yatırılacak.

Bölgede görev yapan yaklaşık 50 ülkeden 7 bin 500 askerin yer aldığı UNIFIL'in görev süresi 31 Aralık'ta dolacak.

Kaynak: AA
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