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Fransa, insan kaçakçılığı şüphesiyle bekletilen uçağın kalkışına izin verdi - Son Dakika
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Fransa, insan kaçakçılığı şüphesiyle bekletilen uçağın kalkışına izin verdi

Fransa'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Nikaragua'ya giden ve yakıt ikmali için 21 Aralık'ta indiği Fransız havalimanında, 'insan kaçakçılığı' şüphesiyle bekletilen uçağın kalkışına izin verdiği bildirildi. Uçakta bulunan 300 Hint yolcusu ile birlikte uçağın yeniden havalanmasına izin verildi.

Fransa, insan kaçakçılığı şüphesiyle bekletilen uçağın kalkışına izin verdi
25.12.2023 - 12:21,  Güncelleme: 12:24
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Fransa'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Nikaragua'ya giden ve yakıt ikmali için 21 Aralık'ta indiği Fransız havalimanında, "insan kaçakçılığı" şüphesiyle bekletilen uçağın kalkışına izin verdiği bildirildi.

Paris Savcılığı, 21 Aralık'ta akşam saatlerinde yakıt ikmali için Fransa'nın Champagne bölgesindeki Chalons Vatry Havalimanı'na inen ve 4 gündür yaklaşık 300 Hint yolcusu ile havalimanında tutulan uçağın, yeniden havalanmasına izin verildiğini açıkladı.

Uçağın ait olduğu Romanya merkezli Legend Airlines şirketinin avukatı Liliana Bakayoko, "mümkün olan en fazla sayıda" yolcu ile bugün Hindistan'ın Mumbai şehrine uçuş yapmayı umduklarını söyledi.

Avukat Bakayoko, yaklaşık 280 yolcunun uçuşa uygun olabileceğini belirtirken, Paris Savcılığından ya da bölge yönetiminden kaç yolcunun uçuşuna izin verildiğine ilişkin açıklama yapılmadı.

BAE'nin Fujairah Havalimanı'ndan kalkarak Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın başkenti Managua'ya giden ve yaklaşık 300 Hint vatandaşını taşıyan Romanya merkezli Legend Airlines ait uçak, 21 Aralık'ta yakıt ikmali için indiği Fransız havalimanında, insan kaçakçılığı şüphesiyle tutulmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında uçaktaki iki yolcunun gözaltına alındığı bildirilmişti.

Legend Airlines'in avukatları, uçağın 15 kişilik mürettebatının soruşturma kapsamında sorgulandığını ve serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Uçaktaki yolcular, uçağın iniş yapmasının ardından bir süre uçakta bekletilmiş, daha sonra havalimanı yolcu salonuna alınmıştı. 4 gündür havalimanı yolcu salonunda tutulan yolcular arasında çok sayıda refakatsiz çocuğun da yer aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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