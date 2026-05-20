Fransa, İsrail Büyükelçisini Çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele nedeniyle bu ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "(İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'in, İsrail hükümetindeki meslektaşları tarafından tepki gören Küresel Sumud Filosu yolcularına yönelik eylemleri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bu durum karşısındaki öfkelerini dile getirmek ve izahat için İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatı verdiğini belirten Barrot, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatandaşlarımızın güvenliği sürekli önceliğimizdir. Bu filo hakkında ne düşünürsek düşünelim ve birçok kez bu yöntemi onaylamadığımızı dile getirsek de katılan vatandaşlarımıza saygıyla muamele edilmeli ve en kısa sürede serbest bırakılmalılar."

Barrot, filodaki Fransız aktivistlerin konsolosluk haklarına erişimini sağlamak için seferber olan Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın İsrail'deki büyükelçiliği ve başkonsolosluğu personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.